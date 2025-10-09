ФНС: как сдать декларацию НДС и заплатить налог после закрытия ИП
Если ИП прекращает деятельность, он обязан представить декларацию по НДС и уплатить налог за период предпринимательской деятельности, напомнило региональное УФНС.
После снятия с учета в качестве ИП нужно отправить отчетность за период ведения деятельности в электронной форме по ТКС в налоговую по месту учета физлица. Декларацию подписывают квалифицированной электронной подписью физлица.
Для взаимодействия с налоговой бывший ИП может использовать только КЭП физлица, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, подчеркнули налоговики.
Перечень таких центров есть на сайте Минцифры.
