ФНС: как сдать декларацию НДС и заплатить налог после закрытия ИП

Закрытие ИП не освобождает от представления декларации по НДС за время ведения деятельности.

Если ИП прекращает деятельность, он обязан представить декларацию по НДС и уплатить налог за период предпринимательской деятельности, напомнило региональное УФНС.

После снятия с учета в качестве ИП нужно отправить отчетность за период ведения деятельности в электронной форме по ТКС в налоговую по месту учета физлица. Декларацию подписывают квалифицированной электронной подписью физлица.

Для взаимодействия с налоговой бывший ИП может использовать только КЭП физлица, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, подчеркнули налоговики.

Перечень таких центров есть на сайте Минцифры.

