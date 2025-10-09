👩🦽 СФР возместит часть затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов
Соцфонд компенсирует расходы работодателей на оборудование рабочих мест для участников боевых действий, получивших инвалидность во время СВО.
Для этого нужно принять на работу человека, который получил инвалидность в ходе спецоперации, оборудовать для него рабочее место и обратиться в СФР.
Когда возместят затраты:
при трудоустройстве инвалидов I и II группы;
трудоустройстве ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности;
возобновлении трудового договора с ветеранами СВО, получившими инвалидность в ходе спецоперации (ст. 351.7 ТК).
Размер субсидии — до 200 тыс. руб. за одно рабочее место. Расходы можно возместить на создание нескольких рабочих мест одновременно, уточнил Соцфонд.
Какие расходы возместят:
приобретение оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели;
монтаж и установку оборудования;
создание рабочего места на дому для удаленного работника.
Рабочее место должно быть оборудовано под индивидуальные особенности сотрудника с инвалидностью в соответствии с его программой реабилитации или абилитации.
Что делать для получения компенсации:
Этап
Срок
Действие
1
В течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с сотрудником
Направить заявление в службу занятости
2
В течение 15 рабочих дней
Комиссия при службе занятости рассмотрит обращение
3
В течение 10 рабочих дней
СФР включит работодателя в реестр и перечислит деньги
Начать дискуссию