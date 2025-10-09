👩‍🦽 СФР возместит часть затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов

Размер субсидии от Социального фонда — до 200 тыс. рублей на каждое рабочее место для СВО-шника.

Соцфонд компенсирует расходы работодателей на оборудование рабочих мест для участников боевых действий, получивших инвалидность во время СВО.

Для этого нужно принять на работу человека, который получил инвалидность в ходе спецоперации, оборудовать для него рабочее место и обратиться в СФР.

Когда возместят затраты:

при трудоустройстве инвалидов I и II группы ;

трудоустройстве ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности ;

возобновлении трудового договора с ветеранами СВО, получившими инвалидность в ходе спецоперации (ст. 351.7 ТК).

Размер субсидии — до 200 тыс. руб. за одно рабочее место. Расходы можно возместить на создание нескольких рабочих мест одновременно, уточнил Соцфонд.

Какие расходы возместят:

приобретение оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели;

монтаж и установку оборудования;

создание рабочего места на дому для удаленного работника.

Рабочее место должно быть оборудовано под индивидуальные особенности сотрудника с инвалидностью в соответствии с его программой реабилитации или абилитации.

Что делать для получения компенсации: