❗ Самозанятые с 2026 смогут открывать оплачиваемые больничные

С 1 января нужно будет застраховаться в СФР и платить взносы. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

Самозанятые смогут добровольно застраховаться в СФР с 2026 года и оформлять оплачиваемые больничные, сообщила пресс-служба кабмина.

Экспериментальный механизм будет действовать до конца 2028 года.

«С 1 января им <самозанятым> будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Если самозанятый решит участвовать в программе, то при болезни или травме он начнет получать пособие. Можно самим выбрать максимальный размер пособия:

35 тыс. рублей;

50 тыс.

Также Мишустин назвал размер взносов — порядка 1,3 тыс. или около 1,9 тыс. рублей в месяц. И если не открывать листок нетрудоспособности дольше 1,5 лет, суммы отчислений будут меньше.