❗ Самозанятые с 2026 смогут открывать оплачиваемые больничные
Самозанятые смогут добровольно застраховаться в СФР с 2026 года и оформлять оплачиваемые больничные, сообщила пресс-служба кабмина.
Экспериментальный механизм будет действовать до конца 2028 года.
«С 1 января им <самозанятым> будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Если самозанятый решит участвовать в программе, то при болезни или травме он начнет получать пособие. Можно самим выбрать максимальный размер пособия:
35 тыс. рублей;
50 тыс.
Также Мишустин назвал размер взносов — порядка 1,3 тыс. или около 1,9 тыс. рублей в месяц. И если не открывать листок нетрудоспособности дольше 1,5 лет, суммы отчислений будут меньше.
Начать дискуссию