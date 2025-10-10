❗ Законопроект 2025 о добровольном страховании самозанятых внесен в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Вчера о таких планах сообщила пресс-служба кабмина.
«Предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», — говорится в пояснительной записке.
Самозанятые смогут получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в СФР. Сейчас они не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по больничному.
Правительство предлагает установить порядок добровольного вступления в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий. Подать заявление в Соцфонд можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.
Размер ежемесячного взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы. От нее зависит и сумма выплаты.
Страховая сумма
Взнос в месяц
Выплаты
35 тыс. рублей
1 344 рубля
от 14 700 до 35 тыс.
50 тыс.
1 920
от 21 000 до 50 тыс.
При повышении МРОТ страховые суммы также будут увеличиваться.
Если человек платит страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получает выплаты по болезни (проще говоря, не болеет), предусмотрены скидки к ежемесячному платежу: 10% и 30% соответственно. А если выплатили больше страховой суммы за 12 и 6 месяцев – размер взносов вырастет соответственно на 10% и 30% в течение следующих 6 месяцев.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
