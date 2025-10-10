Нилов предлагает дать скидку по утильсбору тем, чьи машины задерживаются на границе

Уже приобретенные авто могут застрять в очередях и приехать в Россию после 1 ноября. Для них предлагается дать льготу.

Депутат Ярослав Нилов предлагает смягчить условия по утильсбору для тех россиян, которые уже купили, но еще не получили машины из-за границы. Обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову.

В октябре в Китае проходят праздники, из-за чего приобретенные там машины задерживаются в длинных очередях на границе. Поэтому авто могут прибыть в Россию уже после 1 ноября, а их владельцам, возможно, придется платить новый повышенный утилизационный сбор.

«Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства [в части размера утильсбора], но оказались заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур», — написал Нилов.

Он предлагает дать возможность «адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь, которые в некоторых случаях могут стать критическими», особенно когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан: ветеранах и инвалидах боевых действий, инвалидах, пенсионерах, членах многодетных семей, сиротах.

Новый утильсбор согласно проекту Минпромторга может вступить в силу с 1 ноября 2025 года.