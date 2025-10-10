Нилов предлагает дать скидку по утильсбору тем, чьи машины задерживаются на границе
Депутат Ярослав Нилов предлагает смягчить условия по утильсбору для тех россиян, которые уже купили, но еще не получили машины из-за границы. Обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову.
В октябре в Китае проходят праздники, из-за чего приобретенные там машины задерживаются в длинных очередях на границе. Поэтому авто могут прибыть в Россию уже после 1 ноября, а их владельцам, возможно, придется платить новый повышенный утилизационный сбор.
«Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства [в части размера утильсбора], но оказались заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур», — написал Нилов.
Он предлагает дать возможность «адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь, которые в некоторых случаях могут стать критическими», особенно когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан: ветеранах и инвалидах боевых действий, инвалидах, пенсионерах, членах многодетных семей, сиротах.
Новый утильсбор согласно проекту Минпромторга может вступить в силу с 1 ноября 2025 года.
