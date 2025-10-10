❓ Что будет страховым случаем для самозанятых, и СФР оплатит больничный. Не только болезнь или травма

С 2026 года плательщики НПД при условии отчисления добровольных взносов в СФР смогут уходить на оплачиваемый больничный.

9 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности. В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно проекту:

Страховой случай по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности — это свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика осуществлять страховое обеспечение (подп. 2 ч. 1 ст. 2 проекта).

Таким страховым случаем будет временная нетрудоспособность самозанятого по причине (ч. 2 ст. 3 проекта):

заболевания;

травмы;

в других случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соц страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

К этим другим случаям закон относит:

необходимость ухода за больным членом семьи;

три вида карантина — у самого самозанятого, в детском саду у ребенка до 7 лет, у другого члена семьи-недееспособного;

протезирование по медицинским показаниям в стационаре;

лечение в санаторно-курортных организациях на территории РФ сразу после оказания медпомощи в стационаре.

Также отметим, что заболевания или травма включают последствия искусственного прерывания беременности или экстракорпорального оплодотворения.