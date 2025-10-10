❓ Что будет страховым случаем для самозанятых, и СФР оплатит больничный. Не только болезнь или травма
9 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности. В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Согласно проекту:
Страховой случай по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности — это свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика осуществлять страховое обеспечение (подп. 2 ч. 1 ст. 2 проекта).
Таким страховым случаем будет временная нетрудоспособность самозанятого по причине (ч. 2 ст. 3 проекта):
заболевания;
травмы;
в других случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соц
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством».
К этим другим случаям закон относит:
необходимость ухода за больным членом семьи;
три вида карантина — у самого самозанятого, в детском саду у ребенка до 7 лет, у другого члена семьи-недееспособного;
протезирование по медицинским показаниям в стационаре;
лечение в санаторно-курортных организациях на территории РФ сразу после оказания медпомощи в стационаре.
Также отметим, что заболевания или травма включают последствия искусственного прерывания беременности или экстракорпорального оплодотворения.
Начать дискуссию