Работник может уволиться в отпуске и при наличии переработки

Работодатель не может отказывать в увольнении из-за большой переработки у сотрудника.

Работнику в отпуске пришло приглашение на другую работу, и она хотела написать заявление об увольнении по собственному желанию. Но на предприятии сказали, что из отпуска уволиться нельзя, так как он уже оплачен. Также отказали в быстром увольнении из-за большой переработки и предложили «посидеть дома», а потом увольняться.  

«Работник вправе уволиться по собственному желанию, находясь в отпуске, а также в том случае, если у него имеется переработка», — напомнил Роструд на сайте Онлайнинспекции.рф.

Для этого нужно предупредить работодателя письменно за две неделист. 80 ТК.

Для увольнения ведомство рекомендует написать заявление об увольнении в двух экземплярах и передать его работодателю с просьбой вернуть второй с отметкой о получении.

Можно также направить заявление об увольнении в двух экземплярах работодателю по почте с такой же просьбой по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Такое заявление будет считаться полученным с даты поступления корреспонденции по адресу, добавил Роструд.

