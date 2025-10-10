😜 Договор купли-продажи можно составить в виде комикса и потом прийти с ним в суд: реальный случай в 2025 году

Житель Смоленска обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, оспаривая законность договора купли-продажи, который стороны заключили в виде комикса. Это дело рассмотрел Промышленный районный суд г. Смоленска (решение от 10.06.2025 по гражданскому делу № 2-1882/2025).

В ноябре 2024 мужчина купил редкую книгу Рудольфа фон Иеринга 1884 года за 1 500 рублей. Особенностью сделки стало условие: в рамках акции к Международному дню акварели продавец предложил покупателю отсрочку платежа, если договор купли-продажи будет оформлен в виде комикса. Покупатель согласился, счел это как шуточный маркетинговый ход, составил договор, и стороны подписали его.

Причем в договоре есть ФИО продавца и покупателя, а также фразы «Передаю сейчас», «С меня 1 500 руб.», «Срок оплаты определяем так», «Рассчитаюсь наличными», «А если не заплатить? Пожалуй, договоримся о следующем...», «Плата не поступила!», «Придется платить штраф>, «Похоже, что у нас разногласия!!!».

Также в надписях на рисунках оговорены стоимость книги, срок оплаты, штраф, порядок разрешения споров.

Договор купли-продажи в виде комикса (фрагмент). Источник.

Договор купли-продажи в виде комикса (фрагмент). Источник.

Покупатель просрочил платеж, и в январе 2025 получил от продавца претензию с требованием уплатить штраф 1 тыс. руб., сославшись на условия договора-комикса.

Истец обратился в суд, чтобы оспорить законность договора и взыскать с ответчика 70 тыс. руб. морального вреда. Он настаивал на недействительности договора.

В итоге суд решил, что воля сторон на заключение сделки была выражена и понятна, а все существенные условия договора купли-продажи соблюдены сторонами. Сам договор понятен как сторонам, так и суду при его толковании.