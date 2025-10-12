А7 задерживает валютные переводы — на форуме обсуждают пропавшие деньги и формальные ответы

На форуме бухгалтеров появляются новые сообщения о зависших валютных переводах через агента А7. Пользователи рассказывают о пропавших миллионах, формальных ответах поддержки и ощущении, что громко разрекламированный сервис вдруг ушёл в тень.

Поступают новые жалобы на агента А7: зависли валютные переводы на десятки миллионов рублей

На форуме бухгалтеров появились свежие жалобы на валютного агента А7. Пользователи утверждают, что компания не возвращает средства и не может провести переводы с начала сентября.

«Нам А7 не возвращает около 20 млн рублей. Платежи не могут провести с начала сентября. Деньги просто пропали в пути — третье лицо-плательщик из ОАЭ даже не отвечает на запросы агента.»

При попытке получить конкретные сроки возврата пользователи натыкаются на «отвлечения»:

«Когда задаёшь прямой вопрос по срокам исполнения требований на возврат, отвечают, что сроки не регламентированы.»

Представители А7, по сообщениям пользователей, лишь дают формальные ответы и «разводят руками».

Ранее на форуме уже велась активная дискуссия о задержках валютных переводов через А7. Бухгалтеры рассказывали о переводах в Испанию, Корее, сменах менеджеров и пропавших деньгах. Теперь ситуация, судя по всему, усугубилась — ранее редкие жалобы перерастают в массовую волну недовольства.

Смотри актуальное обсуждение:

