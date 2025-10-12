А7 задерживает валютные переводы — на форуме обсуждают пропавшие деньги и формальные ответы
Поступают новые жалобы на агента А7: зависли валютные переводы на десятки миллионов рублей
На форуме бухгалтеров появились свежие жалобы на валютного агента А7. Пользователи утверждают, что компания не возвращает средства и не может провести переводы с начала сентября.
«Нам А7 не возвращает около 20 млн рублей. Платежи не могут провести с начала сентября. Деньги просто пропали в пути — третье лицо-плательщик из ОАЭ даже не отвечает на запросы агента.»
При попытке получить конкретные сроки возврата пользователи натыкаются на «отвлечения»:
«Когда задаёшь прямой вопрос по срокам исполнения требований на возврат, отвечают, что сроки не регламентированы.»
Представители А7, по сообщениям пользователей, лишь дают формальные ответы и «разводят руками».
Ранее на форуме уже велась активная дискуссия о задержках валютных переводов через А7. Бухгалтеры рассказывали о переводах в Испанию, Корее, сменах менеджеров и пропавших деньгах. Теперь ситуация, судя по всему, усугубилась — ранее редкие жалобы перерастают в массовую волну недовольства.
А7 — это структура, связанная с Промсвязьбанком (ПСБ). Формально агент действует как посредник для проведения международных расчётов между российскими компаниями и зарубежными контрагентами. После введения валютных ограничений и усложнения прямых переводов через банки, именно А7 стал одним из крупнейших игроков на этом рынке.
