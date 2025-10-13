❔ Сколько бухгалтеру брать с селлера на маркетплейсах: обсуждение сумм

Доход бухгалтера, который ведет учет у селлера на маркетплейсах, зависит от многих факторов. И не только от объема работы.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер из Питера просит совета, какой адекватный оклад запросить на такой функционал (ООО на ОСНО): проверка корректности загрузки отчетов комиссионеров, отражение премий и компенсаций, сверки с комиссионерами (Яндекс Маркет — 20 договоров, Озон — 6 договоров, Мегамаркет — пока 1 договор).

А также банк + прочая входящая первичка, сдача налоговой и статистической отчетности, взаимодействие с ФНС, есть обособки.

Отмечают что важно:

есть ли работники;

полный или не полный рабочий день (совместительство);

офис/удаленка.

Также на оплату бухгалтеру селлеров маркетплейса влияет регион.

«… ИП на УСН 6 процентов, по функционалу только берем выручку чистую и считаем налог, плюс банк выгружаем. В месяц 3 000 за ИП плюс каждый магазин 300 рублей в месяц. Не знаю, может мало берем», — приводит пример другой бухгалтер.

Коллега подсказывает: если 20 договоров только по одному маркету, полный товарный учет, обособки — должно быть от 50-60 тыс. рублей, если это совместительство.

В целом называют суммы от 25 до 60 тыс. рублей. И от 100 тыс. При этом сумму в 25. тыс. считают очень маленькой — как за бесплатно работать. И советуют на меньше 50 тыс. (офис на целый день) не соглашаться. «Для Питера и 60-70 можно». А если НДС 20% — то это полноценный рабочий день.

«Если главным бухгалтером в одном лице, то это личная цифра каждого, я бы меньше 200 не пошла бы», — рассуждают, какой остальной функционал тянет на себе бухгалтер.

Коллеги отмечают: у маркетлейсов если вести учет полноценно, то очень много рутинной монотонной работы. И зачастую ручной — корректировки долга, возвраты и др.

«В СПб на полный день стандартный оклад 70-80. 100 редко где. Это если вы все будете делать и сидеть в офисе целый день», — поделились актуальными цифрами.

Проще всего вести учет на УСН 6%.

