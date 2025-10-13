Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей
Минфин считает, что снижение до 10 млн руб. лимита на УСН, после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не приведет к сокращению числа предпринимателей.
Об этом заявила первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.
«Этот механизм связан с борьбой с дроблением. Единственный вопрос, который нас попросили дополнительно рассмотреть, это затраты малого бизнеса именно на бухгалтерские услуги. Но в целом, мы не видим ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень. Считаем, что, наоборот, мы будем обелять рынок», — отметила Окладникова.
Лимит на упрощенке, при превышении которого бизнес должен платить НДС, собираются с 2026 года снизить с 60 до 10 млн рублей.
