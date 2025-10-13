Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей

Ведомство не видит для бизнеса ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень.

Минфин считает, что снижение до 10 млн руб. лимита на УСН, после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не приведет к сокращению числа предпринимателей.

Об этом заявила первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.

«Этот механизм связан с борьбой с дроблением. Единственный вопрос, который нас попросили дополнительно рассмотреть, это затраты малого бизнеса именно на бухгалтерские услуги. Но в целом, мы не видим ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень. Считаем, что, наоборот, мы будем обелять рынок», — отметила Окладникова.

Лимит на упрощенке, при превышении которого бизнес должен платить НДС, собираются с 2026 года снизить с 60 до 10 млн рублей.

