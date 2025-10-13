Налоговый вычет по семейным сбережениям увеличат до 1 млн рублей

Вычет по договорам долгосрочных сбережений вырастет с 400 до 500 тыс. рублей на каждого родителя.

Кабмин одобрил предложение Минфина об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

«Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений», — пишет Минфин.

Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тыс. смогут оба родителя на сумму вложений в долгосрочные сбережения, если превышение стандартного вычета по НДФЛ связано со взносами в пользу их детей до 18 лет (до 24 лет для студентов-очников).

Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей, подчеркнуло ведомство.

Если поправки примут, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.