ФНС: нужно ли при переходе с УСН на АУСН отдельно уведомлять о снятии с упрощенки

По причине налоговых изменений с 2026 года многие налогоплательщики подумывают о переходе на автоУСН.

Чтобы перейти на АУСН, в личном кабинете нужно подать заявление о переходе на этот спецрежим. При этом многие не знают, нужно ли отдельно сняться с УСН или это делается автоматом.

ФНС разъяснила, что упрощенцам, которые хотят перейти на автоУСН с первого числа следующего месяца или с 1 января 2026 года, сниматься с режима УСН не нужно. Снятие происходит автоматически, о чем информируют при подаче уведомления о переходе на АУСН.

Кстати, чтобы понимать, может ли ваш бизнес работать на АУСН, «Клерк» подготовил чек-лист.