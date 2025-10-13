В ИТ-бизнесе ИП обогнали ООО

Число действующих бизнесов в IT-сфере за период с августа 2023 по август 2025 года планомерно увеличивалось: ИП — на 25%, а ООО — на 6%. Общий прирост регистраций ИП за последние два года составил 60%. За этот же период регистрации новых ООО снизились на 19%.

Это результаты исследования T-Бизнеса в рамках аналитического проекта T-Data на основе открытых данных ФНС и обезличенных данных ИП-клиентов Т-Бизнеса.

Основным драйвером ИТ-рынка остаются индивидуальные предприниматели, которые предоставляют широкий перечень услуг: от разработки программного обеспечения и консультирования до управления компьютерными системами и сопровождения ИТ-оборудования.

Каждый четвертый ИТ-предприниматель в стране регистрируется через Т-Бизнес, утверждает исследование.

Москва остается главным центром ИТ-предпринимательства: в 2025 году здесь открылось порядка 36,7% ООО и 13,9% ИП. В топ регионов по регистрации также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область.

Тенденция Причина Рост числа ИП Отражает изменения самого ИТ-рынка, где преобладает проектная работа, а гибкая налоговая модель и низкие издержки делают форму ИП наиболее привлекательной. ООО в ИТ-сфере продолжают терять позиции Это ложится в общий тренд падения числа ООО + рост административных и налоговых рисков. Усиление налоговых проверок и внимания к схемам дробления бизнеса, а также предстоящая отмена льготы на НДС для отечественного ПО и рост страховых взносов повысили издержки компаний.

ИП часто регистрируются под конкретные проекты, и закрытие не воспринимается как выход из рынка: предприниматели просто открывают новый бизнес под следующую задачу.

Деятельность ИП — удобный инструмент для быстрых запусков, а ООО — форма для крупных игроков, готовых к долгому циклу и высоким издержкам.

«Предприниматели переходили на ИП, потому что эта форма остается гибкой и экономически выгодной альтернативой ООО. Дополнительно рост числа ИП поддерживали налоговые инициативы: действовавший мораторий на выездные проверки для ИТ-бизнеса, сохранение льгот по страховым взносам. При этом после фактического вступления в силу законопроекта об отмене льготы по НДС для отечественного ПО рост числа ИП может замедлиться, так как налоговая нагрузка увеличится», — комментирует Дмитрий Трофимов, руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе.

Он добавил, что дополнительно регионы создают более благоприятные условия для бизнеса: возможность удаленки, снижение административных барьеров и более низкие операционные расходы — стоимость аренды офисов и проживания меньше, чем в столицах.