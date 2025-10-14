КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Социальный вычет

🏋️‍♂️ Вычет за фитнес могут распространить на родителей и супругов

Минфин хочет расширить перечень получателей социального налогового вычета по НДФЛ за занятие спортом, физкультурно-оздоровительные услуги.

Сейчас можно вернуть часть расходов на занятия спортом только за себя и за несовершеннолетних детей. Согласно предложению Минфина, в этот перечень добавятся родители и супруги налогоплательщиков.

Для вычета нужно будет предоставить документы, подтверждающие оплату: договор с организацией, предоставляющей спортивные услуги, чек или квитанцию. Например, подойдет справка из фитнес-клуба, подтверждающая факт оказания физкультурно-оздоровительных услуг, сообщала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Вычет не будет зависеть от трудового статуса членов семьи. Им смогут воспользоваться и работающие, и незанятые родители или супруги, если расходы за них оплатил родственник из собственных средств. Главное — чтобы клуб входил в официальный перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, утвержденный Минспортом», — пояснила Силина.

Эксперты считают меру перспективной, но для максимального эффекта предлагают увеличить максимальный размер вычета: с действующего ограничения в 150 тыс. рублей до более значимой суммы.

Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

