📄 Меняется формат декларации на товары для экспортеров и импортеров

С 1 апреля 2026 года изменится структура и электронный формат декларации на товары и ее корректировки.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изменила структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары.

Решение от 07.10.2025 № 90 опубликовано на сайте Коллегии.

Декларацию на товары составляют при ввозе товаров на территорию ЕАЭС или вывозе. В одной декларации указывают сведения о товарах одной товарной партии.

Форма и порядок составления декларации на товары утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. А формат декларации на товары утвержден решением коллегии ЕЭК от 30.05.2023 № 75.

Теперь этот формат изменили. В новом решении добавлен реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары.

Обновленный формат декларации вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

Научим без ошибок заполнять декларации, контракты и договоры с контрагентами на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы узнаете, как рассчитывать таможенные пошлины и НДС. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Цена курса со скидкой 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Старт завтра, 15 октября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.