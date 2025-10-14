Зарплаты квалифицированных рабочих росли в два раза быстрее инфляции

В Москве за год зарплаты квалифицированных рабочих производств выросли на 12,6%.

Медианные зарплаты квалифицированных рабочих на производствах в Москве в два раза опередили официальный показатель инфляции (6,33%) и увеличились на 12,6%.

Такие результаты показало исследование Superjob.

Доходы рабочих профессий в Москве росли в течение 9 лет, с 2016 по 2025 год:

швеи – на 175%;

сборщики мебели – 160%;

сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП) – 155,6%.

За год больше всего зарплаты выросли у таких специалистов: монтажники РЭАиП – на 27,8%, динамика в основном за счет производств БПЛА;

сборщиков мебели – на 18,2%;

кондитеры – на 17,6%.

В 2025 году больше 250 тыс. рублей в месяц зарабатывают сборщики мебели, электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники.

Лидерами по приросту заработка среди рабочих Санкт-Петербурга стали швеи и операторы фасовочного оборудования: их зарплаты за девять лет выросли на 185,7% и 180% соответственно. На третьем месте монтажники РЭАиП (+175% с 2016 года).

Максимальный годовой прирост в зарплате – у монтажников РЭАиП (+29,4%) и сборщиков мебели (+20%). На третьем месте кондитеры (+18,8%).

Максимальные предлагаемые зарплаты в Санкт-Петербурге у таких специалистов:

сборщики мебели – до 280 тыс. рублей в месяц;

электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники – по 240 тыс.

