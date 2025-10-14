КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Социальные пенсии могут повысить в два раза: суммы

Депутаты готовят законопроект-2025 о двукратном увеличении социальных пенсий.

Социальные пенсии предлагают увеличить в два раза. Такой законопроект готовят депутаты от СРЗП.

Изменения хотят внести в закон о государственном пенсионном обеспечении.

Депутаты предлагают установить такие размеры выплат:

Категория

Сейчас, руб.

Предлагается, руб.

Мужчины 70 лет и женщины 65 лет, инвалиды II группы, дети, потерявшие одного из родителей

5 034

10 068

Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды

12 082

24 164

Инвалиды I группы, инвалиды с детства II группы, а также дети, потерявшие обоих родителей

10 068

20 137

Инвалиды III группы

4 279

8 558

