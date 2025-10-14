Социальные пенсии могут повысить в два раза: суммы
Депутаты готовят законопроект-2025 о двукратном увеличении социальных пенсий.
Социальные пенсии предлагают увеличить в два раза. Такой законопроект готовят депутаты от СРЗП.
Изменения хотят внести в закон о государственном пенсионном обеспечении.
Депутаты предлагают установить такие размеры выплат:
Категория
Сейчас, руб.
Предлагается, руб.
Мужчины 70 лет и женщины 65 лет, инвалиды II группы, дети, потерявшие одного из родителей
5 034
10 068
Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды
12 082
24 164
Инвалиды I группы, инвалиды с детства II группы, а также дети, потерявшие обоих родителей
10 068
20 137
Инвалиды III группы
4 279
8 558
