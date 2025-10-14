С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы

Завершается переходный период для ограничений на прием по ТКС обращений в налоговый орган.

С 1 ноября налогоплательщики не смогут направлять обращения в налоговый орган по ТКС через оператора электронного документооборота. Это коснется только электронных обращений в свободной форме, уточняет УФНС.

01.11.2025 завершится переходный период для ограничений на прием через ТКС обращений в налоговую:

С 1 июля 2025 — максимальный размер отправляемых с обращением через оператора ЭДО файлов уже ограничен до 1 Мб .

С 1 октября — исключена возможность прикреплять к заявлениям любые файлы.

С 1 ноября — прием таких обращений по ТКС полностью прекратится.

Однако изменение порядка направления неформализованных обращений не означает запрет на взаимодействие с налоговым органом, предупреждают налоговики.

Направить свое обращение можно:

через личный кабинет налогоплательщика или «Обратиться в ФНС России»;

с помощью обратной связи на Госуслугах;

при личном посещении ИФНС;

почтой.

Обращение регистрируют в течение 3 дней с момента поступления, после чего рассматривают в течение 30 дней. Налоговая может продлить срок рассмотрения, но не более чем на 30 дней.

Ранее мы писали, что если с 1 октября 2025 скан не отправляется в налоговую, все претензии к оператору ЭДО.

