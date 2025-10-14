Минпромторг думает над отсрочкой по новому утильсбору

Общественники обратились к вице-премьеру с просьбой об отсрочке. Мантуров дал Минпромторгу такое поручение.

Переход на новые правила утилизационного сбора при ввозе легковых иномарок могут смягчить. Вопрос отсрочки введения новых правил расчета утильсбора по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проработает Минпромторг.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат Мантурова.

Просьбу об отсрочке вице-премьеру направила общественная организация «Деловая Россия». Обращение рассмотрели, и Денис Мантуров поручил Минпромторгу «оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили».

Напомним – Минпромторг подготовил проект постановления правительства, которым предполагается изменить правила расчета утилизационного сбора. Для этого будут использовать не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя. Базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.