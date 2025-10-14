Минпромторг думает над отсрочкой по новому утильсбору
Переход на новые правила утилизационного сбора при ввозе легковых иномарок могут смягчить. Вопрос отсрочки введения новых правил расчета утильсбора по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проработает Минпромторг.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат Мантурова.
Просьбу об отсрочке вице-премьеру направила общественная организация «Деловая Россия». Обращение рассмотрели, и Денис Мантуров поручил Минпромторгу «оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили».
Напомним – Минпромторг подготовил проект постановления правительства, которым предполагается изменить правила расчета утилизационного сбора. Для этого будут использовать не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя. Базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
