С 1 ноября 2025 вступит в силу ограничение по числу сим-карт на человека

Лимит составит 20 номеров, если его превысить – оператор связи не будет обслуживать.

С 1 ноября 2025 года на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт. Проверить список оформленных карт можно на Госуслугах, сообщает Киберполиция МВД.

«С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения закона от 08.08.2024 № 303-ФЗ, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт – суммарно у всех операторов», — сказано в сообщении.

Если лимит будет превышен — операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание.

Узнать, сколько карт зарегистрировано на человека, можно на Госуслугах в разделе «sim-карты». Если в списке есть незнакомые номера – от них можно отказаться прямо на сайте. Если основной номер не указан, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. Тогда нужно обновить данные через оператора связи.

Также список оформленных номеров может сообщить мобильный оператор.

Киберполиция рекомендует проверить все сим-карты, зарегистрированные на человека. Иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей. Теперь превышение лимита может стать проблемой и привести к блокировке номера.