СФР назвал условие получения субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

Для получения субсидии нужно трудоустроить человека с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев.

Чтобы получить субсидии на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов, придется принять сотрудника с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев. Это одно из условий получения субсидии, указал СФР.

На созданное рабочее место, за которое получили частичную компенсацию затрат, можно будет трудоустроить другого работника с инвалидностью, если расторгли договор с сотрудником, для которого оно создавалось.

При этом работодатель отправляет в службу занятости уточненные сведения – в течение 60 календарных дней со следующего дня после расторжения договора с инвалидом.

При оценке соблюдения требования к закрепляемости на оборудованном рабочем месте (не менее 9 из 12 месяцев) не учитывается период со следующего дня после расторжения трудового договора до даты заключения трудового договора с иным инвалидом.

Период подсчета закрепляемости в этом случае продлят до 60 дней.

Продление не применяется более двух раз одному созданному рабочему месту, предупредил Соцфонд.