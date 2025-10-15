ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Трудовые отношения

Роструд: иногда на работника можно возложить дополнительные обязанности без его согласия

Если работник – заместитель отсутствующего сотрудника, и его обязанности указаны в его должностной инструкции, для их выполнения согласие не нужно.

По общему правилу возложение на работника дополнительных обязанностей, в том числе на время отсутствия другого работника, возможно только с согласия работника и за дополнительную плату, пишет Роструд.

Это предусмотрено в ст. 60.2 ТК.

Но есть исключение – если работник является заместителем отсутствующего, и соответствующие обязанности указаны в его должностной инструкции или трудовом договоре.

Тогда выполнение обязанностей отсутствующего не требует получения согласия работника. Так как трудовая функция (работа по специальности или профессии) – это обязательное условие трудового договора согласно ст. 57 ТК.

