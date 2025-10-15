Самозанятый-селлер 10 месяцев (!) думал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает все данные в налоговую
В Телеграм-чате ФНС пользователь поделился, что сотрудничает с Озон как селлер на НПД. И ошибочно предполагал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает все данные в налоговую. «Тянулась данная история примерно 10 месяцев». Лимиты по самозанятости не превышены.
Теперь продавец не знает, как быть. И спрашивает о последствиях, если проставит все одним чеком сейчас и не будет задним числом.
Специалисты ФНС указали, что при получении дохода от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг самозанятый обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» и предоставить его покупателю. И в случае нарушения сроков формирования чеков могут начислить пени и штрафы.
Напомним сроки выдачи чеков плательщиками НПД:
в день получения оплаты — при наличном расчете, переводе на карту или с электронного кошелька;
не позже 9-го числа следующего месяца — при других формах безналичной оплаты (перевод на счет и др.).
Комментарии3
Забавно
Как они так умудряются? Мамкины бизнесмены