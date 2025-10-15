КПП Старт потока 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Маркетплейсы

Самозанятый-селлер 10 месяцев (!) думал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает все данные в налоговую

Плательщики НПД должны соблюдать сроки выдачи чеков, установленные федеральным законом.

В Телеграм-чате ФНС пользователь поделился, что сотрудничает с Озон как селлер на НПД. И ошибочно предполагал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает все данные в налоговую. «Тянулась данная история примерно 10 месяцев». Лимиты по самозанятости не превышены.

Теперь продавец не знает, как быть. И спрашивает о последствиях, если проставит все одним чеком сейчас и не будет задним числом.

Специалисты ФНС указали, что при получении дохода от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг самозанятый обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» и предоставить его покупателю. И в случае нарушения сроков формирования чеков могут начислить пени и штрафы.

Напомним сроки выдачи чеков плательщиками НПД:

  • в день получения оплаты — при наличном расчете, переводе на карту или с электронного кошелька;

  • не позже 9-го числа следующего месяца — при других формах безналичной оплаты (перевод на счет и др.).

Автор

Консалтинг Онлайн
Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Комментарии

3
Главная Тарифы