Какая налоговая задолженность с 1 ноября 2025 не попадает под бесспорное взыскание: перечень
Заместитель руководителя УФНС по томской области Лариса Остроухова разъяснила, что под бесспорное взыскание после 1 ноября 2025 не попадет задолженность:
в отношении которой подано заявление о перерасчете имущественных налогов или жалоба на налоговое уведомление;
возникшая по результатам налоговой проверки, если на решение подана апелляционная жалоба;
по которой не получен судебный акт о взыскании, а налогоплательщик подал жалобу на требование об уплате налога или на решение о взыскании задолженности.
Чиновница отметила, что новый порядок направлен на упрощение процедуры, снижение временных, материальных и трудовых затрат при взыскании задолженности. Он действует только при отсутствии возражений налогоплательщика по начисленным суммам. Если не согласен, тогда спорная сумма выводится из ЕНС, и в отношении нее применяется обычный судебный порядок урегулирования задолженности.
