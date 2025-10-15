Какая налоговая задолженность с 1 ноября 2025 не попадает под бесспорное взыскание: перечень

С 01.11.2025 вводится внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и страховым взносам с физических лиц и самозанятых, не являющихся ИП.

Заместитель руководителя УФНС по томской области Лариса Остроухова разъяснила, что под бесспорное взыскание после 1 ноября 2025 не попадет задолженность:

в отношении которой подано заявление о перерасчете имущественных налогов или жалоба на налоговое уведомление;

возникшая по результатам налоговой проверки, если на решение подана апелляционная жалоба;

по которой не получен судебный акт о взыскании, а налогоплательщик подал жалобу на требование об уплате налога или на решение о взыскании задолженности.

Чиновница отметила, что новый порядок направлен на упрощение процедуры, снижение временных, материальных и трудовых затрат при взыскании задолженности. Он действует только при отсутствии возражений налогоплательщика по начисленным суммам. Если не согласен, тогда спорная сумма выводится из ЕНС, и в отношении нее применяется обычный судебный порядок урегулирования задолженности.