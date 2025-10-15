Стало известно, сколько выделят в 2026-2028 годах поддержку МСП

На следующие три года для поддержки малого и среднего бизнеса выделят почти 40 млрд рублей.

Минфин предусмотрел на 2026-2028 годы почти 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, заявила глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил важность поддержки МСП.

«На следующую трехлетку мы заложили почти 40 млрд рублей такой поддержки. Здесь и промпарки, и программа "Мой бизнес", и субсидирование процентных ставок, гарантии. Весь тот набор, который показал успешность реализации и востребован малым и средним предпринимателем, сохранится на предстоящие годы», — заверил Силуанов.

По его словам, государство и Правительство будут и дальше поддерживать МСП, чтобы их доля в ВВП росла.