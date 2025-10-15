ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Малый и средний бизнес

Стало известно, сколько выделят в 2026-2028 годах поддержку МСП

На следующие три года для поддержки малого и среднего бизнеса выделят почти 40 млрд рублей.

Минфин предусмотрел на 2026-2028 годы почти 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, заявила глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил важность поддержки МСП.

«На следующую трехлетку мы заложили почти 40 млрд рублей такой поддержки. Здесь и промпарки, и программа "Мой бизнес", и субсидирование процентных ставок, гарантии. Весь тот набор, который показал успешность реализации и востребован малым и средним предпринимателем, сохранится на предстоящие годы», — заверил Силуанов.

По его словам, государство и Правительство будут и дальше поддерживать МСП, чтобы их доля в ВВП росла. 

Автор

Консалтинг Онлайн
Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Начать дискуссию

Главная Тарифы