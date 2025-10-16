Питерский банк признан банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ЦБ признал банкротом банк «Таврический».

Ранее в сентябре 2025 года у банка отозвали лицензию на проведение банковских операций из-за полной утраты собственного капитала.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела.

Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов составил в общей сложности 56,5 млрд рублей. Возмещение уже получили более 47 тыс. вкладчиков из 57 тысяч.