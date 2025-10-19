Роструд разобрал ситуацию, когда на одной должности сотрудники с разными окладами

На практике в одной компании на одинаковых должностях могут работать сотрудники с разными окладами.

У Онлайнинспекции.рф при Роструде спросили, можно ли обязать организацию выплатить недополучающему сотруднику разницу в окладе.

Специалисты ведомства ответили, что можно, поскольку размер оклада работников, занимающих одинаковые должности, должен быть также одинаковым.

И сослались на абз. 2 и 6 ч. 2 ст. 22 ТК. Согласно им, работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.