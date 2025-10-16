На УСН 5% можно применять льготу для общепита
Если ИП в общепите выполняет все условия по освобождению от НДС: оборот меньше 2 млрд, профильных доходов – от 70%, зарплаты соответствуют, то переходить на ОСНО для получения освобождения от НДС не обязательно — можно остаться на УСН.
Освобождение от НДС по ст. 149 НК дается вне зависимости от системы налогообложения и размера налоговой ставки НДС, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
То есть можно быть на УСН с НДС 5% и применять льготу для общепита.
При этом лимит дохода для УСН будет 450 млн, помноженный на коэффициент-дефлятор. Если у такого ИП все операции будут необлагаемыми НДС, размер ставки НДС – 5% или 7% — роли не играет.
