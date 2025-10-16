Изменились правила возврата товаров на маркетплейсах

Продавцы Ozon по модели FBO будут сами рассматривать заявки на возврат.

С 15 октября 2025 продавцы на Озоне могут самостоятельно рассматривать заявки на возврат товара в течение 24 часов.

Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С 15 октября продавцы, работающие по схеме FBO — когда товар хранится на складах Ozon, — получат возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат в течение 24 часов. Они смогут: одобрить возврат;

отклонить заявку с указанием причины;

оставить товар у покупателя с возвратом полной или частичной стоимости», — рассказал Машаров.

Если продавец не обработает заявку клиента в течение 24 часов – система одобрит возврат автоматически. А если продавец отклонит заявку, покупатель сможет открыть спор, и тогда окончательное решение примет площадка.

По словам общественника, новые правила не изменяют закон о защите прав потребителей, а только уточняют внутренние процессы маркетплейса.

Покупатели по-прежнему могут возвращать товар, который не подошел или ненадлежащего качества. За отказ продавца в таких случаях предусмотрена ответственность.

Оценивать новые правила возврата Машаров предлагает только после того, как аналогичные механизмы будут внедрены на других маркетплейсах. Тогда можно будет предметно обсуждать возможные правовые последствия и баланс интересов продавцов и потребителей.