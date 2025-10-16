ФНС ищет налоговые риски дробления бизнеса у селлеров на маркетплейсах

В рамках эксперимента в 2025 году налоговики работают с крупнейшими площадками.

ФНС проводит эксперимент по выявлению рисков дробления среди продавцов на маркетплейсах.

Об этом говорится в ответе налоговой службы главе комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову, сообщает ТАСС.

ФНС совместно с НКО «Ассоциация цифровых платформ» и ее участниками – крупнейшими цифровыми площадками онлайн-торговли – проводит эксперимент по информационному взаимодействию. Его цель – выявление и предупреждение налоговых рисков для продавцов, говорится в ответе.

В рамках эксперимента до цифровых площадок онлайн-торговли доводятся налоговые риски, присущие продавцам на таких цифровых площадках, и их маркеры по продавцам на УСН, указали налоговики.

«На данный момент реализовано информационное взаимодействие с цифровыми платформами в отношении рисков дробления бизнеса, неуплаты НДС при УСН, неполноты отражения дохода», — сказано в письме.

Для автоматизации и масштабирования выявления налоговых рисков (на примере риска дробления бизнеса) прорабатывается система риск-мониторинга на стороне маркетплейсов. Задача системы – проверка продавцов на критерии соответствия налоговому риску.