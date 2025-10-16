При смене фамилии предпринимателя можно не менять фискальный накопитель кассы

Если поменяли фамилию – можно просто перерегистрировать ККТ.

В чате ФНС спросили: можно ли зарегистрировать фискальный накопитель на свою фамилию сейчас, а через месяц сменить фамилию и перерегистрировать его — или понадобится новый накопитель.

При смене фамилии можно перерегистрировать контрольно-кассовую технику, не меняя фискального накопителя, ответили налоговики.

