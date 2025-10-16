⏳ До 27 октября 2025 нужно отправить уведомление об авансовом платеже по УСН

Приближается срок отправки на упрощенке ЕНП-уведомления за девять месяцев.

Не позднее 27 октября налогоплательщики на УСН должны отправить ЕНП-уведомление о рассчитанном авансовом платеже по УСН (КНД 1110355) за 9 месяцев 2025 года, напоминает региональное УФНС.

Авансовые платежи упрощенцы рассчитывают по итогам каждого отчетного периода исходя из величины налоговой базы и применяемой налоговой ставки.

Платить налог нужно по месту нахождения юрлица или месту проживания ИП.

Как отправить уведомление:

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);

через личный кабинет;

на бумаге (лично или по почте).

Налоговики напомнили реквизиты, которые нужно указать в уведомлении: КПП, КБК налога, код ОКТМО, код отчетного периода (в уведомлении за 9 месяцев – 34/03).

Если авансовый платеж по УСН будет меньше суммы авансов за предыдущие периоды, можно подать уведомление с указанием отрицательного авансового платежа. То есть с суммой платежа к уменьшению.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, кому положены льготы, научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо 15 950 рублей. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».