Минфин дал разъяснения про учет расходов на безопасность объектов ТЭК

Затраты компании на собственную безопасность включают в состав расходов по налогу на прибыль организаций либо списывают через амортизацию. А безвозмездно переданное имущество, работы, услуги в налоговой базе не учитываются.

Минфин разъяснил, как учитывать для налога на прибыль расходы на обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В письме от 11.08.2025 № 03-03-06/1/77457 ведомство напомнило, что обеспечение безопасности объектов ТЭК – это обязанность субъектов ТЭК за счет собственных средств.

При этом расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности относятся НК к прочим расходам, связанным с производством или реализацией: подп. 7 п. 1 ст. 264.

То есть налогоплательщик может учитывать все расходы по обеспечению безопасности объектов ТЭК в базе по налогу на прибыль, если они обоснованы и подтверждены документально (п. 1 ст. 252 НК).

Из этого следует, что расходы организации на безопасность, включая приобретение ОС, могут быть: включены в состав расходов , уменьшающих налог на прибыль на основании ст. 264 НК;

либо их можно списать через механизм начисления амортизации.

Но расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, при налогообложении прибыли организаций не учитывают: п. 16 ст. 270 НК.

