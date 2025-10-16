Несколько банков повысили ставки по вкладам в октябре 2025

Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам. Об этом говорится в данных маркетингового агентства Marcs.

Так, о повышении ставки по вкладам сообщил ВТБ. По депозитам от 6 месяцев до 1,5 лет максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов «Прайм» и «Привилегии» – 16% годовых.

«Яндекс банк» по вкладу без возможности пополнения повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п. п. – до 16%. Также на 1 п. п. повышена ставка по накопительному счету в рублях – до 13%, —сообщает Marcs.

МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п. п. – до 10,4-15,7%.

Выгодные условия по вкладам сохранятся, пока ключевая ставка Центробанка будет двузначной, считает вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.