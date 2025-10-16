Налоговая выплатит проценты из-за несвоевременной разблокировки счета в банке
МИФНС при проверке вынесла решение о привлечении организации к ответственности за налоговое правонарушение и приостановке операций по счету.
Позже решение отменили, приняли новое, но тоже отменили, и отправили электронное сообщение об этом в банк. Но банк не смог исполнить документ из-за ошибки: налоговики повторно указали реквизиты первого отмененного решения.
Организация обратилась в налоговую с заявлением, и только после этого разблокировали счет.
Также компания обратилась в суд за компенсацией: потребовала начислить проценты за нарушение срока отмены решения налоговой.
По мнению налоговиков, доказательств того, что из-за невозможности распоряжаться деньгами возникли негативные последствия, не было.
Арбитражный суд Центрального округа поддержал организацию. В постановлении от 29.08.2025 по делу № А14-4483/2024 указано:
проценты начисляют при нарушении срока отмены решения о приостановке операций или срока направления в банк такого решения;
взыскание процентов носит компенсационный характер. Налогоплательщик не должен доказывать, что ему причинили ущерб;
инспекция допустила неправомерное бездействие в отношении действующих расчетных счетов общества, осуществляющего хозяйственные и финансовые операции.
Учитывая изложенное, судебная коллегия постановила удовлетворить требования компании.
Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета — подробно разобрали здесь.
