Налоговая выплатит проценты из-за несвоевременной разблокировки счета в банке

В ходе проверки налоговики приостановили операции по счету, но потом решение отменили. За задержку в разблокировке суд обязал налоговиков платить проценты.

МИФНС при проверке вынесла решение о привлечении организации к ответственности за налоговое правонарушение и приостановке операций по счету.

Позже решение отменили, приняли новое, но тоже отменили, и отправили электронное сообщение об этом в банк. Но банк не смог исполнить документ из-за ошибки: налоговики повторно указали реквизиты первого отмененного решения.

Организация обратилась в налоговую с заявлением, и только после этого разблокировали счет.

Также компания обратилась в суд за компенсацией: потребовала начислить проценты за нарушение срока отмены решения налоговой.

По мнению налоговиков, доказательств того, что из-за невозможности распоряжаться деньгами возникли негативные последствия, не было.

Арбитражный суд Центрального округа поддержал организацию. В постановлении от 29.08.2025 по делу № А14-4483/2024 указано:

проценты начисляют при нарушении срока отмены решения о приостановке операций или срока направления в банк такого решения;

взыскание процентов носит компенсационный характер. Налогоплательщик не должен доказывать , что ему причинили ущерб;

инспекция допустила неправомерное бездействие в отношении действующих расчетных счетов общества, осуществляющего хозяйственные и финансовые операции.

Учитывая изложенное, судебная коллегия постановила удовлетворить требования компании.

Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета — подробно разобрали здесь.

