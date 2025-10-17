Кадры, воинский учет и персданные – новое и изменения 2025: консультация с экспертом уже сегодня!
На практической консультации с экспертом подробно расскажем о последних изменениях, что еще планируется, а также как это влияет на работу бухгалтера и кадровика и когда надо перестроиться на новый порядок работы.
Чтобы быть в курсе изменений, приходите на «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой». Она состоится уже сегодня — 17 октября в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении практической консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На консультации разберем:
Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на практической консультации сегодня, 17 октября, в 15:00 мск!
Начать дискуссию