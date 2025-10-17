Если задвоение чека самозанятого в «Мой налог»: ФНС подсказала, что делать
Приложение «Мой налог» для плательщиков НПД иногда работает в автономном режиме, а значит его функционал ограничен.
С налоговиками поделились ситуацией: в «Мой налог» пытался выписать чек, но приложение не реагировало. Спустя некоторое время выписал два чека вместо одного на одну и ту же сумму. Аннулировать тоже не могу второй чек, потому что приложение пишет — «режим автономной работы». Как быть?
ФНС рекомендовала повторить попытку аннулирования чека.
То есть другого функционала для подобных ситуаций в «Мой налог» нет.
Ранее мы писали, что по мнению ФНС, если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов.
Начать дискуссию