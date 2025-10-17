Средняя страховая пенсия будет больше 30 тысяч. Но только с 2028 года

Пенсии в России за три года вырастут, но останутся в 4 раза меньше зарплат.

К 2028 году средний размер страховой пенсии вырастет примерно на 25% и превысит 30 тыс. рублей.

Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета СФР.

Как будут расти пенсии:

в 2026 году — на 7,6%;

в 2027-2028 годах — на 4% в феврале и на 3,4-3,8% в апреле.

Динамика пенсий привязана к прогнозу по зарплатам, который готовит Минэкономики. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, а за их счет финансируются пенсии, объяснили в Минтруде.

Так, в 2025 году средняя зарплата превысит 100 тыс. рублей. В 2026 году она вырастет до 108 тыс., в 2027 – до 117 тыс., а в 2028 – до 125 тыс.

Разрыв между пенсиями и зарплатами останется большим, но будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028.

То есть зарплаты так и останутся примерно в четыре раза больше пенсий.

Но при росте поступлений в бюджет и СФР и при охлаждении рынка труда соотношение пенсий и зарплат может увеличиться, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.