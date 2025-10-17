Клиент на бирже фриланса может оказаться мошенником: схема обмана 2025

Злоумышленники выдают себя за заказчиков и реже – за исполнителей.

В схеме обмана на биржах фриланса мошенники запрашивают личные данные пользователей и присылают ссылку якобы для оплаты услуг. Это выяснило управление МВД по киберпреступлениям.

«Самый частый сценарий — когда мошенник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там он сообщает, что оплатил заказ через платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа», — поясняет Киберполиция.

Злоумышленник может сам предлагать предоплату или уверять, что деньги уже перечислены.

Иногда встречаются обратные схемы — когда мошенники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы.

«Они предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денег пользователь теряет и средства, и доступ к аккаунту», — рассказала Киберполиция.

Также создают фейковые профили специалистов и через них выманивают предоплаты у реальных заказчиков.