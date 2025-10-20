Рассрочек от застройщиков стало меньше к осени 2025

Девелоперы столкнулись с просрочками платежей и стали ограничивать применение инструмента в продажах.

Рынок рассрочек на покупку недвижимости просел: доля таких предложений от застройщиков на рынке новостроек к началу осени 2025 года снизилась на 15-25%.

Так, в январе доля продаж квартир на первичном рынке с применением рассрочек составляла 29,9%. К сентябрю она снизилась до 9%, а в первой половине октября – до 7,7%.

К этому привело сочетание факторов, поясняет замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Во-первых, сами девелоперы столкнулись с чередой просрочек платежей, из-за чего стали ограничивать долю этого инструмента в продажах.

Кроме того, покупатели больше не оформляют рассрочу на эмоциях без учета рисков. Они теперь больше опасаются по поводу своей долговой нагрузки.

Также ЦБ рекомендовал банкам ограничить долю рассрочек в продажах застройщиков, находящихся у них на проектном финансировании.

Но к концу года доля рассрочек может вырасти, считает Решетникова. Например, те, кто планирует рождение третьего ребенка, могут активнее покупать квартиры в рассрочку, чтобы в будущем перейти на ипотеку под улучшенные условия.