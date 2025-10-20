Как бухгалтеру говорить с собственником бизнеса на одном языке и улучшить предприятие

Собственник не читает и не понимает бухгалтерские отчеты? Это возможность для вас стать незаменимым финансовым партнером, который не просто считает цифры, а помогает принимать решения.

Управленческий баланс — это ваш ключ к диалогу с владельцем бизнеса. Это простой и наглядный отчет, который отвечает на его главные вопросы: куда ушли деньги, сколько стоит компания и как избежать кассовых разрывов.

Научитесь говорить с собственником на одном языке. Приходите на бесплатный вебинар «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса». Он состоится 21 октября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении практической консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

зачем бухгалтеру управленческий баланс;

какие проблемы собственника решает управленческий баланс;

ключевые элементы управленческого баланса для собственника;

как презентовать управленческий баланс собственнику;

роль бухгалтера как финансового партнера.

Вы узнаете, как превратить данные учета в мощный инструмент управления и повысить свою ценность для бизнеса.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Ждем вас на вебинаре 21 октября в 11:00 мск!