Как бухгалтеру говорить с собственником бизнеса на одном языке и улучшить предприятие
Управленческий баланс — это ваш ключ к диалогу с владельцем бизнеса. Это простой и наглядный отчет, который отвечает на его главные вопросы: куда ушли деньги, сколько стоит компания и как избежать кассовых разрывов.
Научитесь говорить с собственником на одном языке. Приходите на бесплатный вебинар «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса». Он состоится 21 октября в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении практической консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
зачем бухгалтеру управленческий баланс;
какие проблемы собственника решает управленческий баланс;
ключевые элементы управленческого баланса для собственника;
как презентовать управленческий баланс собственнику;
роль бухгалтера как финансового партнера.
Вы узнаете, как превратить данные учета в мощный инструмент управления и повысить свою ценность для бизнеса.
Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
21 октября в 11:00 мск
