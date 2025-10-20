Уточнили правила расчета НДФЛ у ИП на ОСНО

Доход ИП на общей системе налогообложения можно уменьшить на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.

В чате ФНС спросили, как ИП на ОСНО рассчитать НДФЛ.

«ИП на общей системе платят НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК», — напомнили налоговики.

Этот доход можно уменьшить на профессиональные вычеты. Они бывают двух видов:

Расходы, связанные с получением доходов. Их определяют по тем же правилам, что и для налога на прибыль . Такие расходы нужно подтвердить документально.

20% от дохода (п. 1 ст. 221 НК). Этот вычет применяют, если ИП не может документально подтвердить расходы.

Чтобы рассчитать НДФЛ к уплате, разницу между доходом и вычетами умножают на ставку налога. Сейчас действует прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК), добавили представители ФНС.

