Уточнили правила расчета НДФЛ у ИП на ОСНО
В чате ФНС спросили, как ИП на ОСНО рассчитать НДФЛ.
«ИП на общей системе платят НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК», — напомнили налоговики.
Этот доход можно уменьшить на профессиональные вычеты. Они бывают двух видов:
Расходы, связанные с получением доходов. Их определяют по тем же правилам, что и для налога на прибыль. Такие расходы нужно подтвердить документально.
20% от дохода (п. 1 ст. 221 НК). Этот вычет применяют, если ИП не может документально подтвердить расходы.
Чтобы рассчитать НДФЛ к уплате, разницу между доходом и вычетами умножают на ставку налога. Сейчас действует прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК), добавили представители ФНС.
