Отмена льготы по НДС на банковские операции может привести к сокращению безналичных платежей

Если банковские операции обложат НДС, то кредитные организации начнут поднимать цены для своих клиентов.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупредил, что идея отменить льготы по НДС для банковских операций увеличит расходы организаций на десятки миллиардов рублей в год. Отмена льготы коснется операций с банковскими картами и услуг ИТВ — информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов.

Кредитные организации повысят стоимость своих услуг, если у них будет обязанность платить НДС. Не исключено, что сократится максимально прозрачный безналичный оборот. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отзыв НСФР на законопроект.

«Одномоментное введение НДС на услуги ИТВ сразу по полной ставке означает такой же одномоментный рост стоимости на 22% осуществления всех видов розничных платежей в экономике», — говорится в отзыве.

Льготы по НДС для безналичных расчетов ввели почти 20 лет назад, чтобы поддержать этот вид платежа. В начале 2024 года доля таких расчетов достигла 83,4%. Причем появились альтернативы оплате по карте: можно проводить платежи помощью QR-кодов, биометрии NFC и Bluetooth. Пока что неизвестно, будет ли отмена НДС распространяться на такие операции.

Важно, что кредитные организации не смогут напрямую компенсировать затраты на уплату НДС, поэтому они будут сами решать, на какие банковские услуги поднять цены, чтобы не потерять доходность.