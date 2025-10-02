Кабмин хочет обложить НДС операции с банковскими картами

В 2006 году власти установили льготу по НДС для обслуживания банковских карт, чтобы стимулировать безналичные расчеты. На 2024 год доля безнала составила 83,4%, поэтому особые условия планируют отменить.

Правительство предлагает отменить освобождение от НДС:

операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт;

услуг компаний, которые занимаются процессингом и эквайрингом.

Такое освобождение действует с 2006 года.

Предложение вошло в законопроект Минфина, который стал частью бюджетного пакета. Согласно поправкам, льгота по НДС сохранится для услуг по открытию и ведению банковских счетов компаний и физлиц. Особые условия перестанут распространяться на операции, которые связаны с обслуживанием карт. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас без НДС проходят операции, которые проводят организации, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Изменения предусматривают, что эту норму тоже отменят.

Изначально льготу по НДС для банковских карт вводили в 2006 году, чтобы стимулировать безналичные расчеты. По данным Центробанка, за 2021-2023 годы число и объем платежей выросло в 1,5-2 раза, а доля безнала увеличилась с 70,3% в 2021 году до 83,4% в начале 2024.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше первого числа очередного периода по НДС.