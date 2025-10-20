ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
С 1 марта 2026 нужно информировать биржу о сделках с рыбной продукцией объемом свыше 10 тонн

Власти будут внимательно следить за ценами на рыбу. С 1 марта 2026 года участники оборота будут должны предоставлять на биржу сведения о сделках с рыбной продукцией объемом от 10 тонн.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17 октября 2025 года №1617. Документ расширил перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных.

В список вошли основные промысловые виды рыб (минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия) и лососевые (горбуша, кета и нерка).

«Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн», — сказано на сайте кабмина.

Важно, что решение касается продажи продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

С 1 ноября 2025 года такую информацию участники оборота начнут представлять в добровольном порядке, но уже с 1 марта 2026 года это станет обязательным.

Изменение приведет к тому, что власти смогут следить за формированием цены на рыбную продукцию по всей цепочке продаж. Это стабилизирует ситуацию на рынке.

Ольга Ульянова
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    это потому что царю надоело, что к нему на стол изо всей рыбы только...головы щучьи с чесноком....

    а щука куда делась? съели?...

