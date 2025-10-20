С 1 марта 2026 нужно информировать биржу о сделках с рыбной продукцией объемом свыше 10 тонн
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17 октября 2025 года №1617. Документ расширил перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных.
В список вошли основные промысловые виды рыб (минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия) и лососевые (горбуша, кета и нерка).
«Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн», — сказано на сайте кабмина.
Важно, что решение касается продажи продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
С 1 ноября 2025 года такую информацию участники оборота начнут представлять в добровольном порядке, но уже с 1 марта 2026 года это станет обязательным.
Изменение приведет к тому, что власти смогут следить за формированием цены на рыбную продукцию по всей цепочке продаж. Это стабилизирует ситуацию на рынке.
Комментарии1
это потому что царю надоело, что к нему на стол изо всей рыбы только...головы щучьи с чесноком....
а щука куда делась? съели?...