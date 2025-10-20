ФНС становится крупнейшим заказчиком ИТ-проектов в стране. В 2026 году служба получит четверть всех федеральных расходов на информатизацию — опережая даже Минцифры и готовясь к налоговой реформе и тотальному цифровому контролю.

ФНС выходит на первый план по объему госзакупок в сфере ИТ. В 2026 году служба получит более четверти всех федеральных расходов на информатизацию. Это крупнейший бюджет среди госведомств, опережающий даже Минцифры.

Резкое наращивание ИТ-инфраструктуры совпадает с планируемой налоговой реформой:

повышение ставки НДС до 22%,

снижение порога для УСН,

возможная отмена льгот по страховым взносам для МСП.

Расширение технологических возможностей ФНС фактически грозит переходом к тотальному контролю над выручкой, цепочками расчетов и хозяйственными операциями в режиме близком к реальному времени.

Для бизнеса это означает более высокую прозрачность и сокращение пространства для оптимизационных схем. Ошибки и расхождения в отчетности будут выявляться быстрее, а процесс администрирования — усиливаться за счет автоматизированной аналитики. Фокус смещается от точечных проверок к превентивному мониторингу и мгновенной фиксации нарушений.