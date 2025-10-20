Изменен порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР

Обязанность ежегодно подтверждать вида экономической деятельности отменили. С 1 сентября 2025 это должны делать только юрлица по месту нахождения их обособок.

Минтруд изменил порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР и выделения структурных подразделений ‎в самостоятельные классификационные единицы.

Приказ ведомства от 24.07.2025 № 463н опубликован на портале правовой информации.

С 1 сентября 2025 года отменена обязанность для ИП и компаний каждый год подтверждать основной вид экономической деятельности. Но есть исключение – юрлица по месту нахождения их обособленных подразделений.

Для этого обновили порядок подтверждения. Теперь ОП компаний должны подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля, если по данным бухотчетности за прошлый год основной вид деятельности изменился.

Речь идет об обособках, которым открыты счета в банках и которые начисляют выплаты в пользу физических лиц.

Если не подтвердить основной вида экономической деятельности, обособке установят тот тариф, который был установлен в предыдущем году.

Если по данным бухотчетности за прошлый год у обособленного подразделения страхователя основной вид экономической деятельности не изменился, подтверждать его не нужно.

Чтобы подтвердить основной вид деятельности по месту нахождения обособленного подразделения нужно направить в СФР соответствующее заявление и справку-подтверждение (в бумажном или электронном виде).

Копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год отправлять не нужно.

Также Минтруд определи порядок выделения структурных подразделений работодателя в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ) для определения СФР класса профессионального риска.

При выделении подразделения в СКЕ работодатель до 15 апреля представляет ‎в СФР по месту своей регистрации:

заявление о выделении подразделений страхователя в СКЕ ‎в составе страхователя;

копии документов, подтверждающих, что подразделения ведут деятельность, вид которой не является основным видом экономической деятельности страхователя.

Приказом утверждены рекомендуемые образцы:

заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности;

справки–подтверждения основного вида экономической деятельности;

уведомления о страховом тарифе на травматизм;

заявления о выделении подразделений страхователя в СКЕ в составе страхователя.

Новый порядок вступит в силу с 27 октября 2025 года.