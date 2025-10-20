Почему опасно оплачивать покупки денежным переводом

Зачастую покупатели могут по просьбе продавца оплатить покупку или услуги мобильным переводом, но у такого действия есть негативные последствия.

Если оплатить покупку денежным переводом, то покупателю будет сложнее доказать факт оплаты конкретного товара. Это значит, что ему будет трудно обратиться с жалобой на некачественный продукт без кассового чека.

«Неприменение ККТ при расчетах за товары, работы или услуги приводит к снижению налоговых поступлений, искажению аналитических и статистических данных, формируемых на основе информации ККТ, и снижает уровень защиты прав потребителей», — сказано на сайте ФНС.

Прием оплаты через переводы может быть связан с сокрытием выручки и с уклонением от уплаты налогов. Кроме того, таким способом недобросовестные продавцы пытаются реализовать товар низкого качества или контрафакт.

Более того, оплачивая покупку денежным переводом, для покупателя есть риск вовлечения в незаконную деятельности или в различные финансовые схемы. В этом случае ему придется доказывать свою невиновность.

Налоговики напоминают, что чек — доказательство покупки и качества товара или услуги. Если его не выдали, стоит отправить обращение в ФНС по телефону или через личный кабинет налогоплательщика.