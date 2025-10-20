С 22 октября 2025 года предприниматели могут остаться без конфискованных товаров

Продукцию без маркировки разрешили продавать через торги и бесплатно передавать ведомствам.

22 октября 2025 года вступают в силу поправки в Федеральный закон № 237-ФЗ, по которым немаркированную продукцию можно будет не только реализовывать через торги, но и утилизировать или бесплатно передавать ведомствам.

Для предпринимателей это изменение означает прямые убытки, рост рисков безвозвратной потери товара и необходимость срочно пересмотреть систему контроля маркировки, утверждают эксперты бухгалтерии для бизнеса «Моё дело» (пресс-релиз есть у «Клерка»). Бизнес фактически лишается возможности вернуть товар даже в случае устранения нарушений. При этом правила не распространяются на алкоголь, лекарства, табачные изделия и продукты питания.

«Для бизнеса это не просто юридическая формальность. Каждая единица продукции должна быть промаркирована и учтена, иначе компании рискуют потерять товар и понести дополнительные расходы», — объяснили эксперты «Моё дело».

Компании должны будут немедленно списывать стоимость продукции в учете и вносить налоговые корректировки. Специалисты советуют: